紅豆是不少人都喜歡的食材，常被製成各式各樣的甜品，其實它能為身體帶來許多正面影響。對此，營養師吳欣陵表示，紅豆富含維生素B群、鉀、鐵、皂素、膳食纖維，具提升身體能量代謝、穩定血壓、消除浮腫、促進腸道蠕動等功效，是營養豐富的好食物。不過她也提醒，紅豆屬於全穀雜糧類，應與正餐澱粉替換，以免澱粉爆量；此外，慢性腎臟病患要避免飲用紅豆水，恐產生高血鉀，造成身體負擔。

吳欣陵在臉書專頁「吳欣陵 營養師」發文表示，工作長期久坐、運動量不足、新陳代謝下降，都會導致血液循環變差，從而容易引發水腫，除了增加活動量來改善此問題外，食用紅豆也有助水份排除。

至於紅豆為何能消水腫？吳欣陵說明，人體本身有留鉀排鈉的機制，紅豆屬於高鉀食物，加上豐富的纖維，還含有促進水分代謝的皂素，能幫助排便與利尿。她並進一步整理出紅豆所含的6大成分如下，一一說明各自的功效：

1、維生素B群：提升身體能量代謝。

2、鉀：改善水腫、穩定血壓。

3、鐵：預防貧血，氣色紅潤。

4、皂素：助消除浮腫，去濕利尿。

5、膳食纖維：促進腸道蠕動，提升腸道健康。

雖然紅豆有上述好處，但吳欣陵提醒，紅豆屬於全穀雜糧類，吃時記得與正餐澱粉做替換，以免澱粉爆量；另外，在準備紅豆水時千萬不可以把紅豆煮破，吃到流出的澱粉不但無法消水腫，反而還會讓體重上升。

除此，吳欣陵還提到，慢性腎臟病患需要避免飲用紅豆水，因腎臟功能不佳，鉀離子是由腎臟處理排出身體，較易產生高血鉀，反而加重身體負擔。