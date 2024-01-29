施振榮指出，台商赴海外設廠，是進一步延伸台灣的國力，讓台灣在全世界得以擴大實質的影響力，不過在台商加速企業國際化的腳步之下，很快就會遇到國際化人才不足的問題，人才是國際化成敗的關鍵，值得企業及早重視。

Dr. Sanjeev Khagram表示，只要台灣企業持續累積國際化的關鍵能力，相信長期將能有效提升台灣企業的國際競爭力與在全球市場上的地位。他也建議，具備國際觀和跨文化溝通對企業國際化十分重要，也是企業國際化能否成功的關鍵，有深遠的影響。

施振榮表示，台灣企業有能力，但台灣本身巿場有限，因此要提高所能創造的價值，台灣就必須要國際化，邁向國際舞台，才能對全世界做出更大的貢獻，也才能進一步將台灣的價值有效落實。但國際化的能力需要長期累積，因此企業要及早部署。

他強調說，台商在海外當地要能成功，最大的挑戰就是當地化。因此很重要就是要具備王道精神，在當地善盡企業公民的責任，與當地的合作夥伴攜手共創價值且利益平衡，如此才能永續。

施振榮認為，對台商來說，B2C（企業對消費者，主要是品牌經營）的挑戰更大於B2B（企業對企業，主要是代工製造），尤其行銷管理在每個巿場都是新的挑戰。當年Acer在推展品牌國際化的過程，為強化國際化的管理能力，在2000年初由宏碁基金會就與雷鳥全球管理學院合作，在台灣培育跨國管理人才，當時許多宏碁集團內的高階主管及其他企業也都派員參加，培育出許多國際管理人才。