民進黨嘉義市議員林煒軒28日座車被追撞，並且遭人持棍毆打、噴辣椒水，甚至逼他下跪大喊：「我對不起王美惠」。2名嫌犯訊後遭聲押禁見。但林煒軒怒控，嫌犯被帶回時「某議員託人送檳榔」，甚至痛批市警局局長及一分局副分局長遭到幕後黑手施壓，希望中央單位介入調查，維護警方偵辦效率並給予大眾一個交代。

林煒軒送醫後，腿部及身體有多處挫傷，李姓助理則是眼睛紅腫無法睜開。林煒軒認為案發後，嘉義市警察局長沈炳信及嘉義市第一分局未積極偵辦，因時值分局長交接前一天，副分局長殷嘉宏對本案也有所保留，甚至還讓人送檳榔至派出所給被告，明顯違反偵查不公開之原則並善待幕後黑手及嫌犯，於理不合。

林煒軒當街遭毆，小腿紅腫處相當明顯。(戴志揚翻攝)

林煒軒呼籲，應請中央警政高層派刑事警察局專案人員、政風人員確實秉公偵辦調查，若局長沈炳信及第一分局副分局長殷嘉宏有接受地方人士施壓，就應該下台以示負責，並限期24小時內查明揪出幕後教唆真兇立即破案，以維護警察人員偵辦刑案效率及給予社會大眾有所交代。

林煒軒表示，案發前一天住在議會會館，案發當天出門跑行程，就發現被該車尾隨，座車在1月28日上午7點左右，行經嘉義市世賢路、博愛路，卻在地下道突然遭人追撞，他與李姓助理立刻下車查看，竟遭吳姓男子、楊姓男子噴辣椒水、持甩棍猛攻，嫌犯甚至逼林煒軒議員下跪喊「我對不起王美惠」。

林煒軒認為，整起案件並不單純，懷疑與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，並坦言自己從一年多前參選議員後，就多次被黑衣人恐嚇，強調這次「一定提告到底」。

警方將涉嫌打人的吳姓男子、楊姓男子帶回警局訊問，兩名嫌犯供稱是行車糾紛，以為對方打電話要找人助陣，才會動手打人。據了解，警方將嫌犯帶走後，曾有議員致電關心，說兩名嫌犯是「他們的人」，甚至還請第一分局竹圍派出所警員拿檳榔給嫌犯。

林煒軒質疑，吳、楊兩人甫製造假車禍、當街毆打議員，竟有人可以送檳榔至派出所給他們，簡直聞所未聞。嘉義市警察局長沈炳信及嘉義市第一分局副分局長殷嘉宏對本案態度消極，是基層員警公權力執法不彰的元兇，因此懷疑本案應有幕後黑手操縱，與嘉義警界高層裡應外合，才會出現替嫌犯送檳榔香菸等離譜行徑。

林煒軒也表示，嘉義市第一分局副分局長殷嘉宏在面對媒體詢問時，單純重複兩造說法，並未進一步說明調查進度。然而，嫌犯特地從新北市南下，尾隨他多時，路口的監視錄影器都有拍攝到，這起案件絕非單純的車禍而已。

因此林煒軒痛批，嘉義市光天化日下，發生議員遭人以假車禍痛毆打逼下跪，對比嘉義市警察局長沈炳信及嘉義市第一分局副分局長殷嘉宏輕描淡寫的態度，讓人為嘉義市的治安捏一把冷汗，如此怠忽職守的警界高層，也難怪嘉義市總是甩不掉黑道猖獗、肆意橫行的疑慮。