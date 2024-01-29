香港女星楊恭如，因出眾外型被譽為「最美亞姐」，之後接續演出的戲劇作品《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、電影《風雲》等，讓她的事業更上一層樓，不過她卻傳出介入「上海首富」周正毅的婚姻，演藝事業毀於一旦；如今知名電影人透露當年周正毅追求楊恭如的細節。

楊恭如2002年傳出與上海富商周正毅有婚外情，同年更被爆出楊恭如在銅鑼灣利園商場內的餐廳疑似被周正毅太太毛玉萍公開掌摑，該事件曝光後震驚外界引發熱議；對此，文雋日前在YouTube影片中被問及楊恭如當年的緋聞，他透露，這件事自己也問過楊恭如母親及本人，並表示楊恭如為人單純「覺得有個人很喜歡他、追求他，雖然他有家室」總之讓這個小丫頭信得貼貼服服。

接著，他也提到，當年周正毅對楊恭如非常疼愛，有次楊恭如在大陸結束一場活動與他通電話時，楊恭如說周正毅來接她了，當時文雋問道：「你怎麼知道？」楊恭如則解釋：「有輛跑車跟在保姆車後面」對此，文雋說：「所以有錢人泡妞，手段當然容易了，因為要什麼有什麼」；最後，文雋表示，自己雖然目前與楊恭如沒有合作關係，但每年都會與她見上一面，只要到上海有空都會約對方吃飯。