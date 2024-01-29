一名蔡姓男子因為自身經濟拮据，又認為財產分配不公，因而對弟弟心生不滿，2023年4月29日下午3時許，帶著2把鐮刀、1支鐵鎚、雕1支刻刀、13個鞭炮等，竟然就從花蓮騎機車到台南，為的就只是想要報復弟弟。

蔡男抵達台南後，為了實現放火計劃，以塑膠桶購買汽油後，再用塑膠袋分裝成好幾袋，便徒步前往弟弟經營的汽車材料行，蔡男抵達後，就拿出鐵鎚敲擊店面玻璃門，蔡弟聽聞聲響開門查看時，蔡男立刻拿鐵鎚攻擊弟弟頭部，所幸及時躲開。

蔡不肯罷手，拿裝有汽油的塑膠袋潑灑弟弟全身，並改用鐮刀揮砍弟弟頭部，蔡弟見狀用手抵擋並發生拉扯，2人因此倒地，同時壓破一包汽油，蔡男想拿鐮刀想割弟弟頸部時，蔡弟及時以手擋住。

張姓員工見狀立刻報警，並上前搶下蔡男手上的鐮刀，2名鄰居也因為聽到吵鬧聲，前往材料行查看，一起協助將蔡男壓制在地，所幸，警方獲報後及時趕抵現場逮捕蔡男，警詢後後，全案依法送辦。

法院審理，蔡男供稱，「我覺得財産分得不公平，既然分不到乾脆就燒掉，大家都不要分，所以我才帶著鐮刀、鐵鎚、汽油去找弟弟，打算將將弟弟的店燒掉。我大約在一個月前就有告知弟弟，叫他盡快處理財產的問題，如果不處理就要給他好看。」

法官認，蔡男趁弟弟開門之際，潑灑汽油、持鐵鎚攻擊，再持大型鐮刀揮砍，所幸蔡弟閃躲得宜及旁人阻止並報警，才未發生憾事，且警方到場後，蔡男仍未停手，經警方噴辣椒水及施以強制手段後，方遭制止，絲毫未顧念手足情份，手段可稱惡劣且極為殘忍。日前依法判決，蔡男犯殺人未遂罪，處有期徒刑8年。可上訴。

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