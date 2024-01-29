長榮機師罷工風波在行政院出手協調下順利畫下句點，幕後擔綱重要協調角色的行政院副院長鄭文燦今天上午前往民進黨立法院黨團大會致意，會前受訪時他指出，協商經過諸多努力過程，不是2個小時就完成，且專案小組已經成立超過2個禮拜，最後也密集協商20個小時，他特別肯定長榮航空與機師工會都能發揮智慧、創造雙贏。

鄭文燦強調，機師是飛安核心，也是航空公司重要的人才資產，特別在疫情的3年期間付出很多，現在運量有大幅成長，機師人力也非常吃緊，確實有必要推動機師薪資更加合理化，另一方面，也希望多培養本國籍的機師，這也是個好的方向。至於外站津貼，必須反映當地物價，能讓機師得到更大的保障，「這些理念我們都支持」。

鄭文燦指出，長榮航空必須要永續經營，機師也必須要好好照顧，乘客的權利更是政府關切的重點，希望不用等到罷工才開始協商，「罷工不是目的，能夠在談判桌上取得更大的進展，得到更多的權利，這才是目的。」

鄭文燦透露，在協調過程中，他分別與機師工會、長榮航空做了非常多往返的討論，最後在昨天晚上簽下協議，協議內容也非常完整，「我們希望協議是一個起點，未來期盼雙方能夠在公司的治理上多跟工會對話，創造更多的雙贏」。