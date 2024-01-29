高雄一名40歲陳先生確診罹患鼻咽癌後積極抗癌，力行少油、少鹽、高纖的健康飲食，本就不胖的他體重減輕好幾公斤，第一次化療後其白血球指數更掉到2700／ul（微升），無法做下一次化療，被醫師叮囑回家休息，「吃胖點再來」，對於無法順利化療，感到非常沮喪。
經營養師指導衛教，建議陳先生應該加強瘦肉、魚肉等高蛋白飲食攝取，並針對其BMI設計治療期間所需的具體蛋白質份量，藉此提升免疫力及肌耐力，之後白血球數值回升，陳先生順利接續之後的化療療程，朝恢復健康之路邁進。
高醫岡山醫院籌設營運處營養室副主任蘇怡如表示，許多癌症患者得知罹癌後，第一時間都是朝「防癌」去改變飲食習慣，易忽略營養在抗癌上的重要性，曾遇過一名50多歲婦人罹患淋巴癌，因為沒胃口吃飯，餐餐都喝自己打的蔬果汁，蛋白質攝取不足，結果因營養不良暴瘦，更因白血球指數過低，難以持續化療療程。
癌症病人依癌別不同，有3到8成出現體重下降，若體重減輕超過5％，更可能增加化療藥物作用的難度；而根據統計，約有10-20％的癌症患者是死於非癌症本身導致的營養不良。不少患者因營養狀況不佳、體重下滑，不得不中斷癌症療程，必須及早介入營養治療。
吃得夠不夠是維持健康體重的重要指標，蘇怡如解釋，所謂吃得足夠，不只是吃很飽就好，還要「吃得對」，吃進足夠的高蛋白質、高熱量及富含維生素、礦物質的均衡飲食。像成人健康體重BMI範圍為18.5~24 kg／m2，若BMI＜18.5 kg／m2，就是體重過輕，若是一個月體重下降超過5％，就是營養不良的警訊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。