蛋、魚肉、瘦肉等都是富含高蛋白質的食物（見圖），高醫岡山醫院籌設營運處營養室副主任蘇怡如建議癌症病患應均衡飲食。（高醫岡山醫院籌設營運處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄一名40歲陳先生確診罹患鼻咽癌後積極抗癌，力行少油、少鹽、高纖的健康飲食，本就不胖的他體重減輕好幾公斤，第一次化療後其白血球指數更掉到2700／ul（微升），無法做下一次化療，被醫師叮囑回家休息，「吃胖點再來」，對於無法順利化療，感到非常沮喪。

經營養師指導衛教，建議陳先生應該加強瘦肉、魚肉等高蛋白飲食攝取，並針對其BMI設計治療期間所需的具體蛋白質份量，藉此提升免疫力及肌耐力，之後白血球數值回升，陳先生順利接續之後的化療療程，朝恢復健康之路邁進。

高醫岡山醫院籌設營運處營養室副主任蘇怡如表示，許多癌症患者得知罹癌後，第一時間都是朝「防癌」去改變飲食習慣，易忽略營養在抗癌上的重要性，曾遇過一名50多歲婦人罹患淋巴癌，因為沒胃口吃飯，餐餐都喝自己打的蔬果汁，蛋白質攝取不足，結果因營養不良暴瘦，更因白血球指數過低，難以持續化療療程。

癌症病人依癌別不同，有3到8成出現體重下降，若體重減輕超過5％，更可能增加化療藥物作用的難度；而根據統計，約有10-20％的癌症患者是死於非癌症本身導致的營養不良。不少患者因營養狀況不佳、體重下滑，不得不中斷癌症療程，必須及早介入營養治療。

吃得夠不夠是維持健康體重的重要指標，蘇怡如解釋，所謂吃得足夠，不只是吃很飽就好，還要「吃得對」，吃進足夠的高蛋白質、高熱量及富含維生素、礦物質的均衡飲食。像成人健康體重BMI範圍為18.5~24 kg／m2，若BMI＜18.5 kg／m2，就是體重過輕，若是一個月體重下降超過5％，就是營養不良的警訊。