國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣今前往民眾黨團拜會，雙方互動融洽，會後受訪時，韓國瑜和民眾黨準立委黃國昌不斷禮讓發言，韓整場活動更擁抱了黃2次。黃國昌表示，非常感謝國民黨國會領袖來拜會民眾黨，如同韓所說，這是非常健康良性互動，沒有私設刑堂、密室協商交換。

韓國瑜會後提到，從2024年2月1日開始，他們10位立委就是同班同學，若干年後都會離開立法院，而回想這一段記憶甜蜜又緊張、刺激，又幫老百姓滿足很多需要，帶動國會改革，是一件非常快樂一件事。黃國昌則表示，今天最主要是針對國會改革理念，所有在野黨未來能夠跟執政黨的立委，針對國會改革議題，怎樣健康討論，讓台灣國會民主，更符合國家和人民期待，再次感謝韓國瑜和江啓臣來民眾黨團，進行良性友善意見交流。

至於是否有討論委員會「單一召委制」，黃國昌回應，沒有提到。

民眾黨團發言人楊寶楨表示，黨團將持續做討論，如同雙邊委員談到，內部會談、狀態氛圍愉快，充分交流，將看綠營人選討論狀況、國會改革共識，再做決定，上述事項也會變成投票依據。

對於韓江配是否有提具體承諾？楊寶楨說，藍營說會積極推動國會改革，在野部分合作，畢竟民進黨2016年已提出國會改革，進度不如預期，雙邊在野勢力，希望積極推動國會改革。

針對是否討論推動藐視國會部分，會議則未有太多著墨，但楊寶楨強調，國民黨、民眾黨都是在野勢力，國會改革或其他部分都可以有適度交流，取得共識，對全民有利、福國利民法案都有合作空間。