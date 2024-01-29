45歲女患者到澄清醫院中港院區急診，血管攝影發現心血管嚴重狹窄（左），經心導管氣球擴張後恢復血流（右）。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名45歲女性選前參加造勢活動激情狂嘁「凍蒜」後竟感覺胸痛、直冒冷汗，被友人送進急診，經檢查發現她主要的心血管血流不通，疑似心肌梗塞，經置放血管支架，5天後出院，雖然她無法投票給支持的候選人，但也保住一命。

澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成表示，這位女患者有血糖、膽固醇過高的病史，但並未規則服藥控制，在急診室做血液和心電圖檢查，發現她的糖化血色素值高達10.5（正常值小於5.5）、低密度膽固醇值高達251（正常值小於130），而心電圖和心肌酵素檢驗高度懷疑急性心肌梗塞發作，緊急會診心臟血管內科。

劉昱成說，血糖值和膽固醇值高，長期下來極易導致心血管病變，該患者心導管影像顯示血管內層凹凹凸凸、寬窄不一，最狹窄處連顯影液都流不過去，代表此區血液供應極為不穩定，因為血液流量不足，無法充足輸送足夠的氧氣和養分給該區心肌細胞，因而產生心肌梗塞，嚴重時會危及生命。

劉昱成認為，由於該患者參加選舉造勢活動，熱情澎湃情緒激昂，使心跳加快，短時間內需要更多血氧的供應，因為她的心血管本已狹窄，一時難於輸送足夠的血氧，所以出現胸痛和冒冷汗情況，這是心肌梗塞前兆的典型症狀之一。

所幸該患者在造勢活動結束後，由友人護送到急診室，經抽血檢查和心電圖檢查後由值班心臟內科接手，進而發現在心臟血管左前降支有處最嚴重狹窄的病灶，經心導管血管內氣球擴張和血管支架置放後，血液立刻暢通，患者不適的症狀也迅速改善，後續住院觀察數天後狀況穩定，現已康復出院。

劉昱成強調，高血壓、高膽固醇、高血糖患者是突發性心肌梗塞高危險群，一定要規則服藥控制，一旦有胸痛、直冒冷汗的症狀，要掌握時間立即求醫，尤其天氣冷熱交替，是心肌梗塞好發季節，最重要的是，高危險群最好定期做健康檢查，一旦發現有心血管狹窄情形，由專科醫師評估是否需要進行血管擴張手術。