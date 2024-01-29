農曆春節將屆，台南市政府交通局29日宣布，今年的計程車春節加成期間，將從2月5日至2月14日，一律按照原運價再加收50元；但因現行計費表均已內建春節加成功能，民眾直接按計費表金額支付車資即可。另外，考量台南市與高雄市為共同生活圈，因此計程車春節加成期間與費率2市也將同步，避免民眾混淆。

交通局指出，台南市計程車在春節期間將循往例加成收費，依台南市計程車運價規定，今年春節加成期間，將從2月5日凌晨零點起至2月14日夜間12點止，共計10天，即農曆除夕前4日至大年初五，除分別依照平常日的日、夜間運價（夜間23點至凌晨6點加2成）計費外，再依原運價再多加50元。

交通局還說，今年共有7天春節假期，考量假期前陸續有民眾提前返鄉，因此將與台南市共同生活圈的高雄市同步，計程車加成期間同樣訂為10天，加成費率也相同，除避免民眾混淆，也有助兩地往來交流。

交通局認為，春節假期市民外地工作返鄉，或外出訪友拜年、踏青的機會增多，民眾利用計程車的機會也大幅增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者的損失，市府特別統一規定加價標準，並協調業者同步於加成期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元，以維護市場秩序與民眾權益。

交通局為督促計程車業者遵守計程車收費規定，也請民眾共同監督計程車業者，除下車請向駕駛索取乘車證明外，如有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向市民服務熱線1999、台南市政府警察局交通警察大隊06-2629292或110、台南市公共運輸處06-2230330申訴。