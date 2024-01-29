民眾黨主席柯文哲昨（28）日下午在高雄舉辦第三場選後感恩見面會，期間他呼籲支持者小草們繼續執行「55計畫」，然而，原預計8千人參與的這場活動，卻被爆現場只來了1千多人。

依中天新聞畫面，柯文哲昨致詞時先批評，台灣媒體不只全面封殺他，還一直在講他壞話，就算選舉已經結束，也依然如此，引得台下的小草們大罵「太離譜了」。

柯文哲高雄見面會現場畫面。（圖 / 擷取自中時直播）

針對要如何有效組織支持者，柯文哲提出，應在平常就舉辦活動，而非在在選前才把人叫來，這是要克服和正面思考的問題，「是邁向成功的第一步」。同時，柯文哲不忘呼籲小草們，繼續執行每周要有5天和長輩談話5分鐘的「55計畫」，要多多的和他們溝通。

儘管活動現場看來熱絡，許多支持者更高舉寫有「阿北不放棄，小草不放棄」、「阿北加油，挺你到底」、「超越藍綠」等字的手板，但據了解，民眾黨高雄市黨部原預估會至少有8千人參加這場活動，現場的《自由時報》記者觀察指出，約為1千多人。