第11屆民進黨立法院黨團成立大會及第1次黨團會議29日舉行，邀請民進黨主席賴清德（右二）與會，會前柯建銘（左二）、行政院副院長鄭文燦（左一）、立法院長游錫堃（右一）等人合影並相互加油打氣。（鄧博仁攝）

國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣今前往民眾黨團拜會，綠營候選人游錫堃、蔡其昌預計下午拜會。至於採閉門或公開會議，民眾黨團發言人楊寶楨表示，民進黨總召柯建銘原本提出是否要全程公開，但游錫堃發現韓江配閉門會議再公開聯訪，還在考慮。

楊寶楨說，綠營拜會時間仍待對方回覆，民進黨團是今天上午確定院長提名人選，將跟民進黨確認，是否今天下午做拜會，將提前發公開通知，預計是下午2點半左右。

對於藍營採閉門會議，主要考量為何？楊寶楨表示，本來希望意見充分交流，若全程直播拍攝，雙邊交流可能無法放那麼開，無法做最充分交流，跟韓國瑜確認是否認為先閉門會議再聯訪，他們也覺得ok，其實發出採通前都確認過，形式很好的安排。

對於柯文哲是否在第三地掌握消息，以及柯建銘是否有跟柯聯繫？楊寶楨表示，柯文哲今天有其他行程很忙，今天會談主要由立院黨團主責，另外近期確實藍綠雙方人士，拜託支持候選人，但黨團仍希望公開透明方式，跟雙方候選人洽談，取得對國會改革的共識，沒有私設刑堂，利益協商和交換。