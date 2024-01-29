農曆新年快到了，台北市衛生局特別在年前到賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點，抽驗182件年節食品，結果20件不符規定，包含花椒、菇類、豆乾、蝦米都上榜。衛生局表示，不符規定產品都已要求下架，如來源屬外縣市，則都移請所轄縣市衛生局處理。

台北市衛生局這次抽驗蜜餞、花椒、澱粉製品、金針、米濕製品、零食豆乾製品、白木耳、竹笙、生鮮蔬菜、糖果及果凍、即食餐食類、菇類、穀豆類、生鮮水產及其加工品、生鮮肉品及其加工品共182件產品，其中20件不符規定，包含19件品質檢驗不符規定、1件標示不符規定，有3件標示跟品質都不符規定。

北市衛生局說明，19件違規物品包含4件花椒、6件生鮮蔬果、3件竹笙、2件白木耳、2件菇類，分別檢出1至8項超標的殘留農藥，其中2件竹笙檢出超標的重金屬鎘或漂白劑二氧化硫，另外還有2件即食豆乾驗出超標防腐劑己二烯酸。

衛生局表示，殘留農藥含量不符規定，可依違反《食品安全衛生管理法》處分責任業者6萬元至2億元罰鍰；重金屬不符規定則已命限期改正，屆期不改正，可處3萬元至300萬元罰鍰。添加物使用不符標準，可處3萬元至300萬元以下罰鍰。如果販售業者無法交代上述不合格產品供貨來源，可處分3萬元至300萬元罰鍰。

至於4件產品標示不符規定，包含2件花椒、1件蝦米標示不實、1件豆干未依規定使用中文標示，衛生局表示，此違反《食品安全衛生管理法》可處分責任廠商3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰，並令違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

衛生局表示，上述違規產品皆已通知販售商及進貨端立即下架，經追查產品來源為外縣市，則已移請所轄縣市衛生局辦理。來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，會依違反《食品安全衛生管理法》處辦。