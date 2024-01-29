桃園市機師職業工會長榮分會日前預告春節連假期間將罷工，在各單位協調下達成4共識，長榮將調整薪資、津貼等，讓罷工危機解除，一名自稱是長榮機師的男子表示，公司先前給予6個月年終，許多網友都認為他們領很多，還醞釀罷工的行為是貪得無厭，但他說年終是用底薪計算，實際拿到的獎金是1個半月全薪，他暴氣怒轟網友「別再X北。」

原PO昨（29）日於《Dcard》指出，許多民眾抱怨長榮機師罷工會影響旅程，但他表示若罷工選在旅遊淡季，公司根本不痛不癢，認為公司如果提高薪資待遇，他們也不必冒著會被開除的風險搞罷工。

針對很多網友怒罵他們已有6個月年終還不滿足，原PO說，6個月年終是用底薪計算，實際拿到的獎金僅1個半月的全薪，他直言「我真的是笑不出來」，並表示已準備年後跳槽了，更要網友別再「X北。」

原PO是否為長榮機師，仍待商榷，但大批網友看到原PO的言論都表示不挺，認為罷工是機師的權益，被迫改行程的民眾也有表達不滿的自由，加上台灣許多公司行號的年終本來就是以底薪計算，資方也不一定要給勞工年終獎金。