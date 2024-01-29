新北市長侯友宜出席市長行動治理座談會議，受訪時指出黨與黨之間有很多種協調溝通方式，只要大家有共同的共識，最重要是要「以民為天」。（高鈞麟攝）

競逐立法院正副院長的國民黨「韓江配」今（29）日上午9時拜會台灣民眾黨團，由於閉門會議被質疑是密室協商，對此新北市長侯友宜出席市長行動治理座談會議時指出，黨與黨之間有很多種協調溝通方式，只要大家有共同的共識，最重要是要「以民為天」。

侯友宜今上午前往永和國父紀念館，出席市長行動治理座談會議，會前他首訪表示，黨與黨之間要好好面對台灣的未來以及讓人民能安居樂業的方式，找出正面有力量讓人民往前走，追求平安穩定繁榮的歲月。而黨與黨有很多種協調溝通方式，只要大家有共同的共識，最重要是要「以民為天」。

媒體問及賴士葆原有意參選立法院國民黨黨團總召選舉，後禮讓給傅崐萁一事，侯友宜指出，黨內的團結非常重要，無論誰當黨團總召，大家要凝聚所有的向心力量，最重要當凝聚所力量後，要做出人民有感的法令，推動政策從黨團開始發展，凝聚共識改變台灣，這才是黨團團結最重要的第一步。