許富凱（左）28日現身新書分享會力挺吳小帽。（究竟出版社提供）

吳小帽的新書《我的日本爸爸》一上市即獲好成績。（究竟出版社提供）

資深媒體人吳小帽的新書《我的日本爸爸》元旦發行，一上市即衝上排行榜亞軍，28日舉辦全台唯一分享會，除了書中主角「日本爸爸」到場，甫推出新專輯《五木大學》的金曲歌王許富凱也到場助陣，除了送上自己的最新專輯《五木大學》，貼心的許富凱知道「日本爸爸」有糖尿病又愛喝汽水，還帶來「無糖汽水」讓老人家一飽口福，氣氛溫馨。

「日本爸爸」是吳小帽無血緣的繼父，《我的日本爸爸》寫的是2人在吳小帽睦親過世後共同生活、思念同一個女人的故事，在「帽筆生花」FB粉專感動上萬名粉絲，敲碗出書；《我的日本爸爸》預購當天即空降全台最大網路書店博客來即時榜TOP2，現為博客來文學小說類排行榜TOP6，並獲小S、侯佩岑、許富凱、黃大煒、孫德榮、邱勝翊 、林心如、彭佳慧、徐若瑄、謝依霖、Kevin老師、關韶文、萬秀孫張瑞夫以及資深媒體人高愛倫推薦。

提到這次新書分享會邀請許富凱當嘉賓，吳小帽表示因歌王一直非常孝順、尊敬長輩，也知道他去年很突然地歷經失去親人的痛苦，吳小帽說：「我在許富凱父親過世後兩個月邀請他接受我的訪問，我懂他的難過，但他訪問全程沒掉一滴淚，這點我很佩服，跟我愛哭包個性完全不一樣。」許富凱也分享：「看了帽哥的書，讓我更了解他細膩溫柔的那一面，日本爸爸是一座橋樑，是對於母親的承諾及連結，『真的很不容易』是我看這書的過程，內心會一直出現的詞，這份愛已經大過於所謂的血緣關係，很謝謝帽哥願意分享這些過程，也讓這社會多一點的溫暖與關懷。」

知道「日本爸爸」不能吃甜食又愛喝汽水，許富凱昨特別送上無糖汽水讓日本爸爸解饞，還提供「免費暢飲券」，笑稱：「只要日本爸爸可以乖乖配合醫生按時服藥和帽哥的嚴格飲食控制，將來他想喝無害的飲料，我都全包。」分享會尾聲，吳小帽感性表示：「今年是我母親過世第七年，前幾天我才和日本爸爸上山去看她，而７年前的今天是大年初一，我和媽媽過完最後一次年，2天後她就就離開了。時間不等人，希望大家也都能珍惜和長輩相處的時光，疼惜老人家。」