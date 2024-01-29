香港「御用惡人」彭皓鋒於1996年考入第9期無線電藝員訓練班，出演過《大太監》、《少年四大名捕》等，2013年在梅小青和劉家豪合作拍攝的歷史劇《衛子夫》中飾演易寒而成名。去年10月他受訪時表示罹患直腸癌3期，正在積極治療，他最近受訪透露最新病況，坦承積蓄已經用光，還跟姊姊彭家麗和妻子娘家親人借錢，不過他仍保持樂觀。

彭皓鋒去年4月開始覺得肚子不舒服，頻跑廁所決定去看醫生，但因為疫情延到7月才照到腸鏡，當時發現直腸有5公分大的腫瘤，因為位置接近肛門的關係，被勸擴散前盡快做手術切除肛門才能保命，不過，彭皓鋒至今都沒有決定要怎麼治療，因為難以接受要終身帶著排泄袋，對未來工作也一定會造成影響。

據《星島日報》報導，彭皓鋒坦承為了治療已經花光了積蓄，還跟姊姊與妻子的家人借六位數救急，短期內還得籌港幣30萬元（台幣120萬元），不過他仍保持正面積極的心態，更鼓勵同樣罹癌的病患要樂觀面對：「一定有機會。」

面對治療，彭皓鋒目前多管齊下，嘗試中藥和保健食品提高免疫力，希望能讓腫瘤縮小和肛門距離遠一點，這樣就不用進行切肛手術，彭皓鋒目前主要都吃有機蔬菜、雞肉和魚肉，並進行低糖、低鹽、低油的料理法，一開始因為不適應還瘦了44磅（約20公斤），血壓也因此變低，所以妻子也不願意讓他離開家裡去接大陸的戲劇邀約。