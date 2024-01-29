網路流傳「網紅超哥打人後疑似於派出所泡茶」、「大安警去年5月爆吃3萬元超派雞排」等內容，轄區台北市警局大安分局今天（29日）提出嚴正說明，並澄清表示，有關網紅超哥（黃伯超）坐在泡茶桌旁的照片，經調查是黃姓犯嫌在安和路派出所2樓偵詢室外的辦公室，等待律師到場陪同應詢。

另外，臉書「超派人生」2023年5月4日貼文，感謝某位顧客購置超派炸雞給大安分局的截圖，經調查，大安分局在去年5月間，從未向該廠商訂購任何物品，且貼文時序與傷害案發生時間完全不符，明顯是穿鑿附會之舉。

大安分局警方表示，對於網紅超哥當街傷人案，分局接獲報案後，立即啟動快打警力趕赴現場，除制止暴力行為外，並調閱路口周邊監視器、員警執勤密錄器等畫面，釐清相關涉案人員及毆打方式，並將網紅超哥等人，依殺人未遂、組織犯罪條例、傷害、恐嚇等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

大安分局特別呼籲，對於網路來源不明訊息，應多加查證、確認；另該傷害案業繫屬地檢署偵辦，被害人若對案件偵辦有所疑慮或其他事證，均可向檢察官陳述、提供，分局將秉持勿枉勿縱原則，持續配合檢察官調查釐清。