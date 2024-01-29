民進黨台北市議員王世堅2月1日將上任立委，他表示，未來將積極向中央爭取台北市捷運預算，而以送禮著名的他回憶，前台北市長柯文哲過了10天才歸還龍袍，龍袍應該最達心理治療的效果。台北市長蔣萬安表示，經費差額440億元的確需要中央幫助，希望王把在議會質詢的火力帶到立院，爭取更多建設。

王世堅日前接受專訪指出，未來將積極向中央爭取捷運南北環、東環段預算差額440億元。且以往送禮給柯文哲，禮貌上在1、2天後就會歸還，但龍袍卻過了10天才還，可見龍袍最達心理治療的效果，可能柯自己在辦公室的小閣樓裡穿著龍袍。

蔣萬安回覆，北市很多重大建設的確需要中央協助，包含捷運環狀線南北環、東環段，經費差額440億元需要中央幫助，雖然和王世堅分屬不同黨派，但是對於北市建設順利推動、讓北市更好的立場是一致的，謝謝王，希望王把在議會質詢的火力帶到立院，為台北市爭取更多建設。

至於王世堅在這1年多也送給蔣萬安不少禮物，蔣萬安說，王送的禮物中，倒數計時器馬上就派上用場，在學測考生考試前借花獻佛，讓考生靜心穩定、充分應考。