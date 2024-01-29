國會龍頭爭霸戰周四登場，國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣今日前往民眾黨團拜會，民進黨團稍早召開黨團會議，預計推出現任立法院長游錫堃、蔡其昌續戰，據悉，兩人將於下午2時30分赴民眾黨團拜會，至於採公開或閉門會議，綠營正在討論可能形式，較有可能比照藍營閉門會議並在會後受訪。

據民進黨團規畫，第11屆黨團大會於今日上午10時召開，會上除了討論黨團內規外，也將選舉黨團三長，並推薦立法院正副院長人選。據悉，總召有望由柯建銘續任，幹事長、書記長等其餘幹部，將以連任成功、有國會歷練的立委為優先，準總統賴清德也將親自到場主持，這是賴當選總統後，二度參加民進黨團的活動。

由於政壇高度關注國會龍頭爭霸動向，游錫堃昨透過臉書以《老子》自勉說，「聖人無常心，以百姓心為心」，並透露，待民進黨團正式推薦他為立法院長被提名人後，將與副院長人選一同前往各政黨的立法院黨團拜票請益。據悉，他將在今日下午2時30分前往拜會民眾黨團。

雖然綠營內部對於是否閉門會議有異見，但游錫堃拜會形式可能比照國民黨，採先閉門後受訪的方式。