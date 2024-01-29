網紅「詹姆士（呈）」日前為拍片到家樂福、全聯將飲品及零食當場打開來吃，且吃完後還將商品放回架上，引起大批網友撻伐；然而，這把火卻意外燒到《型男大主廚》的班底名廚詹姆士上，部分網友更攻擊錯人，湧入他的YouTube留言謾罵。

網紅「詹姆士（呈）」爭議事件延燒，但卻意外波及到同名的知名廚師詹姆士，導致有不少網友到他的YouTube頻道影片留言「沒想到老詹居然跑去全聯白吃白喝，還把吃過用過的東西放回架上，原本還蠻喜歡你的，沒想到為了流量，這種事情都做得出來」、「為什麼要拆全聯跟家樂福的商品阿」。

對此，許多人看不下去替名廚詹姆士解釋「我就是來翻有沒有沒看清楚新聞認錯的，哈哈果然有」、「起手式啊 『原本蠻喜歡』笑死」、「稍微有點識讀力吧，連罵都罵錯人」、「新聞說是小網紅惹出來的鍋，這位可不小」。

事實上，IG網紅「詹姆士(呈)」事後已經爭議影片刪除，也為此道歉，表示所有商品都有結帳，並附上消費明細與發票為證，但網友似乎不買單，更揪出消費明細與發票的時間不同，再度遭到炎上，至於兩家業者也決定採取法律行動不和解。