未來降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

過去一周冷颼颼天氣，今（29）日起回暖放晴，中央氣象署指出，今日各地氣溫回升，明日到周四天氣穩定，中南部地區溫度上看30度，周五受到東北季風影響，北台灣溫度略降，預估下周三、小年夜的前一天將有冷空氣南下，強度至少達到冷氣團等級，可能影響到春節連假。

氣象署預報員李孟軒表示，今日冷空氣減弱，各地氣溫回升，北部地區21度、中南部地區24到25度。華南一帶水氣偏多，今日中部以北、東部地區有局部降雨，入夜後西部地區降雨緩和，剩下迎風面東部、東南部水氣較多，雨勢較明顯。

李孟軒說，周二到周四天氣穩定，全台暖熱，白天北部26度、中南部29到30度，但各地早晚約16度，要注意日夜溫差大，周三、四各地多雲到晴。周五、六東北季風南下，北部高溫下降至21度，桃園以北、東部地區水氣增加，有局部降雨，周日東北季風減弱，北部氣溫回升。

此外，李孟軒表示，下周一台灣北方有鋒面形成，帶來降雨，鋒面通過後較強冷空氣跟著南下，預估下周三開始影響，冷空氣強度至少可達冷氣團，由於時間還久，不確定性較大，仍要持續觀察。