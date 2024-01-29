蔡英文總統到中研院視察量子電腦計畫。（林志成攝）

蔡英文總統今天到中央研究院視察量子電腦計畫，見證台灣首部自研自製5位元超導全系統量子電腦，並期勉研究團隊更上層樓。中研院長廖俊智則說，中研院南部院將研發量子晶片製程與量子電腦系統架構，打造國家級量子科技研究基地。

量子電腦計畫是由國科會和中研院共同資助，蔡英文總統今天在總統府秘書長林佳龍、國科會主委吳政忠及經濟部次長林全能的陪同下，參訪中研院量子電腦專題中心。

廖俊智表示，中研院近年來在量子科技領域領域累積相當研發能量，如量子電腦晶片設計、製作，以及在量子位元的狀態控制和讀取技術，去年更成功研發我國第一個5位元量子晶片，並推出該量子電腦系統於雲端供計畫合作者測試，加入少量（不到5個）能自製超導量子電腦國家之林。

廖俊智指出，量子晶片是量子電腦的核心關鍵元件，超導量子晶片具有特殊的製程條件與要求，目前仍須解決基礎關鍵的問題，無法直接套用現行半導體製程技術。

廖俊智說，中研院南部院區將研發量子晶片製程與量子電腦的系統架構，打造量子科技研究基地，並與國內產學研界合作，從基礎研究到實際應用進行「垂直整合」，共同為台灣的量子發展取得先機。

吳政忠說，2022年國科會、經濟部跨部會共同組成「量子電腦國家隊」，當時提出5年80億的預算，有媒體質疑「跟其他國家比，經費差很多，怎麼競爭」，不過台灣還有各大學優秀的人才及半導體產業的優勢，仍具競爭力。

中研院物理所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東解釋，5位元超導量子電腦的開發過程就是在建立國內量子電腦生態系的平台，量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供國內業者測試開發，而量子電腦與高效能電腦的緊密結合，將可提升整體運算效能。

蔡英文表示，中研院在短短兩年多的時間，自主研發5位元量子電腦，實屬不易。在國艦國造、自製衛星後，我國又發展出量子電腦，顯示出科技實力。她期待中研院量子團隊繼續進步，為台灣在量子科技領域取得關鍵技術的領先地位而努力。