目前原油價格漲幅收斂，美國期油漲39美分或0.5%，報每桶78.4美元，稍早前漲78美分，報每桶78.79美元。布蘭特期油暫漲0.44%，報每桶83.92美元，稍早前最高升至84.80美元。

托克上周六宣布旗下油輪在周五遭到葉門胡塞武裝組織攻擊，火勢已經撲滅，該公司將評估繼續航行紅海的安全風險。

澳盛銀行分析師表示，本來供應中斷的情況有限，但周五托克的油輪在葉門外海被導彈擊中後，情況出現變化。由於與美國和英國有關的油輪面臨攻擊威脅，市場可能重新定價供應中斷風險。

在中東和俄羅斯供應疑慮籠罩下，以及美國經濟情勢樂觀和中國可望推出更多經濟激勵措施提振原油需求預期，上周五歐美期油連漲第2周，並創下近兩個月來最高價。

簡稱OPEC+的石油輸出國組織與俄羅斯為首的盟友2月1日將召開部長級線上會議，不過內部消息人士透露，OPEC+可能要在未來幾周才會決定4月起的石油產量。