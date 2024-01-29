國民黨準立委羅智強主張推藐視國會罪、國會偽證罪，台北市長蔣萬安就曾與前行政院長蘇貞昌唇槍舌戰，他表示，政府官員應該面對問題正面回答，不應該反質詢甚至羞辱立委，尊重國會和議事殿堂是基本態度，面對預算卡關將進入政黨協商，過程希望讓議員充分了解編列預算的目的及預計成效，進而支持預算。

蔣萬安指出，立委代表民意質詢政府各部會首長或行政院長，政府官員應該面對問題正面回答，不應該反質詢甚至羞辱立委，這令人民無法接受。不管過去擔任立委質詢首長或現在接受議員質詢，不論崗位，他都尊重國會、尊重議事殿堂，這是應該要有的基本態度。

而蔣萬安上任後首次編列預算，包含YouBike前30分鐘免費、台北國際潮流音樂節及台北市警局監視器傳輸費等案都卡關，將送政黨協商。蔣萬安強調，將持續加強和議會溝通，希望協商過程能讓議員充分了解編列預算的目的及預計成效，讓議員支持預算，也感謝議員提出的各項建議，都會虛心接受、聆聽並做適度調整。

此外，南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程已於本月完成改善工程，前總統陳水扁、馬英九都曾以元首身份登太平島，接下來蔡英文總統是否登島也備受矚目。蔣萬安說，過去陳水扁、馬英九都有登太平島，蔡總統若能夠藉碼頭整修工程竣工登島，將相當有意義。