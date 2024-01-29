午夜夢迴K煙裊裊 敏銳警循味查獲男子施用毒品

32歲陳姓男子本月19日深夜11時站在中正區晉江街一處公園抽K煙，塑膠味四處飄散，巡邏員警經過聞到，立刻停下盤查，並從他身上起出1.5公克第三級毒品愷他命，他坦承住在附近，已多次在公園抽K煙，警訊後依違反《毒品危害防制條例》進行裁罰。

警方表示，員警巡邏經過巷弄，便聞到愷他命飄散的塑膠味，循氣味來回繞行，發現巷道內一處公園，該男獨坐公園抽菸，警方上前關心，發現此處燃燒愷他命味道最為濃厚，該男眼神飄移且神色緊張，男子坦承藉地利隱藏吸食愷他命行為，該公園因位處巷弄內，鮮有人煙，男子獨自沉浸在個人世界裡，不料氣味仍飄出遭警方循氣味查獲。

中正第二分局提醒您，毒品除了造成身體危害外，更會造成社會其他治安的風險，生活周遭若有聞到刺鼻難聞如燒塑膠之味道，提醒民眾多多撥打110或至鄰近派出所報案，以維良善之生活環境。

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