農曆新年將屆，不少人開始採買禮品準備送禮，台北市環保局表示，目前抽查的禮盒包裝都符合規範，未來持續加強查核。另外根據環保團體調查，7成民眾會因為禮盒過度包裝降低購買意願，鼓勵民眾選擇簡易輕巧包裝的禮盒，透過消費端改變業者銷售模式，一起減塑減廢過好年。
台北市環保局預計在春節期間完成稽查300件禮盒，目前抽查的品項都符合禮盒包裝規範，將持續加強查核。
為落實源頭減量及限縮資源浪費，北市環保局表示，目前針對購物用塑膠袋及禮盒包裝有規範，包含明定量販店、連鎖便利商店等14個行業別不得免費提供購物用塑膠袋，糕餅、化妝品等5類禮盒則有包裝體積比與包裝層數的規範。
另外，環保局表示，根據環保團體公布的最新訪問調查，有7成以上民眾會因為禮盒過度包裝而降低購買意願，凸顯國人環保意識抬頭，期許消費端改變業者銷售模式，也鼓勵民眾選購禮盒首重真材實料，包裝材料要減少，掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少」，展現綠色送禮最高尚。
環保局強調，不論自備購物袋或挑選適度包裝的禮盒，都能有效減少資源浪費及後續回收處理的負擔，期全民共同力行源頭減量生活，維護環保永續環境。
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