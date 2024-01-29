高雄每年10月到隔年3月進入空汙季，近日受到境外汙染南移加上高雄位於下風處，汙染物容易累積，導致空氣品質受影響，高雄空品測站29日上午9時全數亮橘燈，高市府環保局已提前啟動應變防制措施，避免空品惡化，預估午後汙染累積狀況將逐漸緩解。

高市府環保局表示，近日境外汙染物滯留，風場逐漸轉為偏東風，台灣西半部位於背風側，擴散條件受抑制，導致高雄29日上午多處測站AQI指標呈現橘色提醒等級，需留意汙染物累積狀況。預估29日午後逆溫消失，混合層高度提高且海風增強，汙染累積狀況將逐漸緩解。

環保局也提前啟動應變，已於28日下午依環境部預報先行通知中纖、林園先進等大型工廠提前降載減排，減少汙染排放，並持續關注空品變化，啟動應變作為，包括查核固定汙染源空品不良應變、使用無人機巡查露天燃燒好發區域、轄內重點路段加強執行洗街作業、交通節點區域實施移動源管制等。