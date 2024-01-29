好市多（Costco）股價上周一度衝到687.24美元，這也讓「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資集團波克夏在2020年出清好市多（Costco）股票，再次成為話題，初估波克夏錯失高達15億美元（約新台幣468億）的獲利。

Business insider報導，波克夏持有好市多股票超過20年，但在2020年第三季全數出清，讓外界嚇了一跳，若現在依然持有好市多股票，市值將高達30億美元，對比當初售出的13至16億美元，可說是少賺了至少14億美元。

事實上，巴菲特在2021年的股東會上就坦言，清倉好市多股票與減碼蘋果，可能是一個錯誤的決定，「蒙格（Charlie Munger）說對了。」報導提到，波克夏之所以出清好市多股票，全是為了投資擁有更多上漲空間的資產。

波克夏在出清好市多股票的時候，加碼買進價值約180億美元的股票。報導也提到，波克夏的股票組合市值超過3千億美元，錯失15美元幾乎不會帶來任何影響，且波克夏的股價在上周創下歷史新高，市值達到8400億美元。

好市多最新財報表現亮眼，推升股價持續攀高，上周五盤中創下歷史新高的687.24美元，公司市值來到3047.88億美元，已經從波克夏出售的價格約301至364美元飆漲超過128%。