堅果是健康營養的好食物，但其種類繁多，該如何選擇適合自身體質的品項？對此，牙醫師劉馥萱特別推薦核桃，其抗氧化力是其它堅果的2倍，還富含Omega-3脂肪酸、維生素B群等營養素，具有預防失智、增強抵抗力、幫助口腔健康的作用。不過，她也提醒需注意熱量攝取，每天吃一把約6顆就很足夠，且不要吃到有調味的堅果，容易吃下過多糖分。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文表示，所有堅果中，她最喜歡的就是核桃，擁有獨特香氣，對身體也有益處，若想吃零食又要兼顧健康者，其為值得考慮的好選擇。她並整理出核桃以下3大好處，以供民眾參考：

1、有助提升腦力：富含Omega-3脂肪酸，能幫助提升腦力、記憶力，預防失智。

2、超強抗氧化力：核桃抗氧化力是其它堅果的2倍，其富含維生素E和微量元素，有助維持肌膚健康，增強抵抗力。

3、幫助口腔健康：核桃中富含的維生素B群對口腔很重要，若缺乏恐會使口腔更容易發炎潰傷、產生口臭。

即便核桃有上述好處，劉馥萱提醒，食用時仍要注意熱量攝取，其每100克就有723大卡，每天吃一把約6顆就很足夠，但要注意別吃到調味的堅果，容易吃下過多糖分。

談及挑選堅果的注意事項，營養師陳冠蓉先前提到，要觀察果仁是否完整無破損、無油耗味；同時選購密封、小包裝產品較好，以免不慎吃到被黃麴毒素污染的堅果，對肝臟傷害不容小覷。她強調，原味堅果才是上策，各種調味的堅果，容易遮蓋其原始甜味、香氣，也無法輕易分辨新鮮與否；此外，調味過的堅果也會額外攝取到不少鹽、糖、添加物，反而增加肝、腎負擔。