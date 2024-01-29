這樣的問題其實已經在歐洲發生。在歷經多年具爭議性的綠色能源政策之後，歐洲電價變得相當昂貴，工業界開始警告「去工業化」的威脅。同時之間，美國拜登(Joe Biden)政府似乎正在走同樣道路。

目前德國關閉了所有核電廠，西方制裁也中斷了俄羅斯天然氣供應；此外歐盟也加強了再生能源的努力，並且限制了石化燃料的供應。歐洲電價在一年前飆升至2019年的10倍水準之後，目前已經穩定在約3倍的水準，預計歐洲電價將在一段時間維持在此一水準。

當電價上漲時，幾乎每一種產業的生產成本都會飆升，並給整個經濟和投資造成負面影響。

根據歐盟執委會的資料，截至2023年11月的12個月當中，歐元區工業產出下跌了5.8%。資本貨物(Capital Goods)產出減少了近8.7%。工廠和設備投資大幅下降。數十年來，歐洲經常帳戶盈餘平均皆超過GDP的3%，但是能源進口激增，使得此一盈餘在一年之內消失殆盡。

更糟糕的情況是，歐洲投資銀行的一項調查顯示，在2023年能源成本是企業做出長期投資決策的主要障礙。而在2019年時，能源因素的考量還只是勉強躋身前五名。目前對於製造業和服務業企業而言，能源對投資的影響相當明顯。

為了急於緩解電價的衝擊，德國現在將4%的GDP用於降低家庭和企業的能源價格補貼，這相當於美國一年的預算赤字。數十年的德國良好財政紀律，在一次能源衝擊中消失了，德國工業競爭力也減弱。

英國也面臨類似的嚴峻局勢。Rupert Darwall在一份報告中指出，英國企業現在支付的電費幾乎是2004年的5倍，在2022年支付的電費是美國企業支付的2.3倍。這代表著經濟失敗的一個世代，部分原因為英國自我毀滅的能源政策。

目前美國似乎走在相同的道路。受到拜登政府和加州、紐約州等反石化政策的影響，美國自2021年初以來平均電價上漲了約30%，並導致拜登自就職以來美國通膨上漲了約25%，並且抵銷了美國一個世代的工資上漲。

拜登和歐盟提出的電動車強制推廣命令，將大大增加電力需求，而他們的發電廠新規定，也迫使許多燃煤和天然氣電廠關閉。

電價上漲的時機也非常糟，美國想要主導人工智慧(AI)的領先地位，前提是能夠保持較低的電價，因為AI的能源消耗是很驚人的。Alphabet董事長John Henessy說，以AI驅動的Google搜尋，是一般Google搜尋耗電量的10倍。到了2027年，谷歌的能源消耗可能會多增加兩倍。

此外電價上漲也是不利於與中國競爭。中國的電價一直穩定在低於美國約31%的水準，隨著中國繼續建設大量燃煤電廠，電價甚至有下降的可能。讓中國的科技業加速趕上美國。