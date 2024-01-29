網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」日前因大陸媒體人王志安因模仿、言語嘲諷身障律師陳俊翰引發風波，主持人賀瓏神隱5天後坦承有疏失，並稱已向陳俊翰道歉。對此，陳俊翰指出，雖然時間有些遲，仍肯定賀瓏勇於出面負責的態度，他強調，身障者應有平等參政權利，遺憾少數人卻將價值判斷問題導向政黨鬥爭，忽略普世人權價值。

陳俊翰今日透過民進黨發表聲明，他指出，對於賀瓏表示節目團隊願意在之後特別錄製單元，邀請專家學者深入探討台灣障礙者及罕病患者所面臨的各種議題，「我覺得這或許是在經歷此一令人遺憾的事件後，一個可以對於台灣社會產生正面啟發的收穫。」

陳俊翰說，他感到很欣慰的是，在此事件中台灣社會絕大多數都是站在譴責王志安惡意訕笑、模仿歧視身障者平等參政權的一方，但有些許遺憾的是，網路上仍然有少數人（包含王志安）試圖轉移焦點，將一個單純的是非價值判斷問題，導向政黨間的鬥爭，或民進黨政府刻意打壓言論自由和網路節目。

陳俊翰認為，其實，這件事的本質在簡單不過，那就是在今日的台灣社會，是否能夠容忍有人惡意的訕笑、模仿，歧視身心障礙者原本就應該受到保障平等參與政治的權利，這無關意識形態，更不分黨派顏色，而是一個普世人權價值的問題。

他也再次感謝賀瓏和夜夜秀團隊對於他和他所提出的理念的認同和支持，但也大可不必勉強自己在2028一定要投給民進黨，台灣的民主自由可貴之處，就是每個人都可以自由選擇自己認同、支持的政黨，沒有誰可以強迫誰，所以不必違背自己的心意，當然如果賀瓏及製作團隊在經過4年的人生歷練後，發現準總統賴清德所領導的民進黨政府做得還不錯，而願意發自內心的支持，他也非常歡迎。

陳俊翰因出生就被診斷出罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），全身癱瘓的他，還歷經火警導致雙腿截肢，卻以驚人精神克服疾病，不但取得取得台灣大學法律、會計雙學士，更考慮美國密西根大學法學博士後，被稱作台版「非常律師」，他在2024大選中被民進黨列為不分區立委第16名。