韓國外交部長官趙兌烈10日履新後，至今仍未能與中國外長通話，這與前外長朴振就任4天後即與中方通話相比形成落差；韓媒對此解讀稱，中方「似乎有冷落韓國之勢」。大陸學者分析，韓國如果不改變此前在台海、南海問題上的言論，那麼中韓在外交溝通上就很難有共同語言。

韓聯社28日引述韓國外交部消息報導，趙兌烈10日出任韓國外長後，次日與布林肯通話，此後陸續與日本外相、澳洲外長、越南外長等通話。儘管趙兌烈就任後，中共中央政治局委員、大陸外長王毅向其致電祝賀，但兩人目前仍未進行通話。中韓雙方正就兩國外長在方便時間進行通話進行協調。

報導提及中國外長近期出訪排程密集的背景，同時援引有關解讀稱，中方一系列積極的外交活動「似乎有冷落韓國之勢」，這反映出中韓關係現狀。報導稱，中國與北韓正以建交75周年為契機，強化高級別交流；中國在對美關係方面也呈現出「管控風險」姿態，與美國政府高級官員舉行會談。

報導指，相比之下，中韓兩國外長借去年11月在釜山舉行的中日韓外長會談之機舉行雙邊會談後，再無令人關注的後續外交活動。但一位不願透露姓名的朝鮮半島問題專家對《環球時報》表示，中國外長已就趙兌烈履新致電祝賀，這在外交方面已充分表達了對韓方的重視。

韓國NEW1網站27日引述相關觀點報導稱，這與尹錫悅政府重視韓美同盟、韓美日合作政策基調及隨之而來的中韓關係「微妙氛圍」不無關係。去年，中韓兩國在韓國對入境中國人「掛牌」隔離、尹錫悅在涉及台灣問題上的言論、韓國政府以「干涉內政」為由抵制中國駐韓國大使等問題上摩擦不斷。

大陸《環球時報》報導，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超分析，除雙方排程問題外，這應該也是給韓國的一個信號，即在對中關係方面，韓國如果不改變此前在台海問題、南海問題上的言論，那麼中國與韓國在外交溝通上就很難有共同語言。

呂超表示，中國是韓國的第一大貿易夥伴國，在尹錫悅執政之前，兩國有非常友好的合作交往過程。新外長到任以後，韓國在野黨以及執政黨都有聲音希望對中關係不要搞得太僵，不然對韓國只有壞處、沒有好處，尤其是在半導體等高科技領域，因此普遍發出希望與中國接觸、改善關係的呼聲。