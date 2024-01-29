再過一周就是農曆春節7天連假，花蓮警方因應假期間的大批返鄉及旅遊車潮，將加派警力於轄區重要路段執行交通管制措施，避免塞車影響鄉親年節走春興致。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

再過一周就是農曆春節7天連假，公路局預估蘇花路廊南下車流最高峰落在2月10日（初一），全日約1.8萬輛次，北返車潮則以2月13日（初四）最多，全天約2.2萬輛次，花蓮警方因應假期間的大批返鄉及旅遊車潮，將加派警力於轄區重要路段執行交通管制措施，避免塞車影響鄉親年節走春興致。

春節連假為2月8日至14日，公路局預估台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下為2月8日（小年夜）清晨5至上午10時、10日（初一）清晨4至下午2時、11日（初二）上午6至中午12時及12日（初三）上午7至下午3時，其中又以10日為車流最高峰，當日總量約1萬8000輛次。

北上車多壅塞時段為2月11日（初二）下午2至5時、12日（初三）上午10至晚間9時、13日（初四）上午10時至翌日清晨2時，及14日（初五）上午10至深夜11時，其中又以13日為北返車流最高峰，當日總量約2萬2000輛次。

公路局依照過往連假經驗研判蘇花路廊易壅塞路段為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段，屆時蘇澳地區及崇德地區尖峰時段將設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放大客車行駛路肩。

由於春節期間縣內各景區將湧入大批走春人潮，花蓮警方將依各路段人潮較多期間，祭出交通管制措施，緩解壅塞車流，其中，花蓮市金三角商圈路口、南濱路段及和平路口，及東大門夜市（中山路、重慶路），管制時段則為下午4時至晚間8時；台11線與台11丙線口為下午5時至晚間7時；台9線新生橋至蘇花路廊崇德段為下午5時至下午8時；其他觀光景區交管時間多落在上午10時至下午4時間。

另外，花蓮太平洋燈會2月3日至3月4日將於太平洋公園登場，活動及場地撤除期間（2月3日至3月18日）禁止汽機車進入園內，如有停車需求，機車可自公園南側進入停車，汽車部分則可停放附近收費停車場。