【全程字幕】與江啟臣赴民眾黨團拜會！ 韓國瑜曝談「這事」：共識非常好 @ChinaTimes

國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣今前往民眾黨團拜會，民眾黨準立委黃國昌在會議中提及，過往常出現藍綠總召彼此談好，達成協議跟院長報告，卻把小黨當空氣，這不利國會健全和諧發展。對此，韓國瑜在會議中承諾，「絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作『氧氣』」。

韓國瑜、江啟臣今（29）日拜會民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷，針對國會改革理念交換意見。民眾黨團會後發新聞稿，透露會議內容，黃國昌在會議中表示，監督是在野黨天職，樂見彼此放下黨派立場進行合作。

韓國瑜則回應，進入國會後大家都是「同班同學」，希望攜手合作推行「在野大聯盟」，認為過去民進黨貪腐太嚴重，在野陣營更需要團結合作監督，也不認同民進黨拖延國會聽證調查權多年，壓縮人事同意權的審查時間，承諾將共同推動國會改革，對於經費使用應公開透明，也願意配合辦理。

江啟臣說，希望這一屆更進步，期盼未來有更多合作和交流、共同寫下歷史，三黨不過半是推動國會改革的契機，承諾若「韓江配」當選，第一時間邀請跨黨派代表召開國會改革會議，討論哪些項目能先做與具體安排時程。

另外，藍營也承諾總統到立院國情報告常態化、閣揆同意權，以及立法院長選舉應記名投票等議題，希望有更多合作的可能。