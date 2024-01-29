臺南台鋼獵鷹29日宣布由奧地利籍總教練羅爾柯納(Raoul Korner)接掌球隊兵符。柯納教練過去曾任奧地利、荷蘭、德國等職業隊教練，並擔任過奧地利籃球男子國家隊總教練，是位執教經驗相當豐富的教頭，亦是獵鷹隊史首位外籍總教練。

柯納教練16歲時就開啟執教之路，帶領奧地利頂級籃球聯賽的維也納籃球俱樂部青年隊，之後陸續接下不同年齡層的青年隊教練，戰績皆非常出色，18歲時更拿下第一個全國青年冠軍。25歲時成為奧地利職業籃球一級聯賽史上最年輕的總教練，並在2001年得到年度最佳教練殊榮，是奧地利有史以來獲得該獎最年輕的教練。

2001-2004年任奧地利男子國家隊助理教練、國家隊B隊總教練，2003年更接下U18及歐洲錦標賽預選賽總教練，後來效力奧地利、荷蘭及德國職業隊多年．除斬獲多次金盃外，更榮獲數次歐洲籃球年度最佳教練，2019-2022再次擔任奧地利男子國家隊主帥。

柯納認為獵鷹是一支擁有高素質球員的隊伍，只是目前缺乏自信心，「希望我能為球隊帶來新的元素」，幫助球員找回信心，打出有組織性的比賽。

另外談到首次擔任亞洲職籃總教練，柯納表示，「我在歐洲多國職籃執教逾25年，已習慣地域的轉換，僅需適應文化差異，畢竟籃球比賽不分國家，都是兩隊人馬在爭搶一顆球，之後我希望球隊能從防守做起，如此一來才能朝對的方向前進。」