桃園市長張善政29日前往八德榮家關懷長者。（陳夢茹攝）

八德榮家準備了3D列印的拉花機，做出有張善政圖案的拿鐵咖啡，讓張善政直呼「捨不得喝！」。（陳夢茹攝）

桃園市八德榮譽國民之家提供提供長者24小時全天候護理照護，住民平均年齡高達81歲，政府考量老年人口越來越多，行政院核定長照2.0十年計畫，斥資2.7億元在八德榮家新建4層樓共96床的失智專區，預計2025年底完工，市長張善政29日前往視察並關懷長者。

八德榮譽國民之家主任酆世俊表示，八德榮家提供失能養護、一般安養、公費養護及安養等服務，榮民需年滿61歲以上、榮民配偶50歲以上、一般民眾則需65歲以上，目前共收容484名住民，其中有近130名為一般民眾，近年為與地方融合，皆有不斷開放一般床位給有需要的長者入住。

酆世俊指出，政府因考量老年人口逐漸攀升，長者失智的比率也越來越高，為此斥資2.7億元在新建失智專區，將新建4層樓高的建物，內部規畫96間住民寢室、8個照顧單元，預計將在2025年12月完工。統包單位補充，戶外將保留原有基地生活機能，如槌球場、菜園等，寢室內部也將設置救護鈴、保留迴轉空間，且室內設計採可通視公共空間，避免意外發生。

八德榮家更用心準備了3D列印的拉花機，做出有張善政圖案的拿鐵咖啡，讓張善政直呼「捨不得喝！」。張善政說，趁過年前特地到八德榮家探視長者，看到許多90歲以上的老人家都過得很開心，有名89歲的老奶奶更大讚，自己已經住過5家安養機構，最後選擇在八德榮家定居，因為八德榮家的環境非常好，住民都很享受這邊的設備和環境。