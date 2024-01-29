美軍在約旦邊境的小型基地「Tower 22」28日遇襲，釀成3名美軍死亡、34人受傷，被外媒解讀為中東情勢「重大升級」。外界對僅駐紮350名美軍的「Tower 22」小型基地所知甚少，不過實際上這座基地位處相當重要的戰略位置，任務包含支持聯軍打擊IS餘黨。另外這起死亡攻擊後，與伊朗有關的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」宣稱打擊「Tower 22」鄰近一座基地，目前無法證實這個組織是否就是周日攻擊事件的主謀。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日證實，當天駐約旦東北方、靠近敘利亞邊境的一處美軍地點遇襲，釀成3名美軍罹難，後續美軍中央司令部（US Central Command）發布聲明證實，遇襲基地為位在約旦國防網絡Tower 22的後勤支援基地，該基地部署約350美國陸軍及空軍，進行多項重要支援職責，包含支援聯軍打擊伊斯蘭國（ISIS）。

These brave Americans and their families are in my prayers, and the entire Department of Defense mourns their loss. https://t.co/Et2lwQ5BHb — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 28, 2024

美聯社指出，該基地駐紮美軍工程、航空、後勤及安全部隊，報導也引述匿名美國官員指出，3名喪命及多數受傷的美軍為陸軍士兵。

■Tower 22是小型軍事哨所 外界所知不多

據美聯社、路透社、《空軍與太空部隊》（Air & Space Forces Magazine）雜誌描述，Tower 22是一座小型軍事哨所，外界對這座哨所所知甚少，但它位在非常重要的戰略位置，位處約旦最東北邊，與敘利亞及伊拉克交界。

美軍在約旦邊境的小型基地「Tower 22」28日遇襲，釀成3名美軍死亡、34人受傷。

Tower 22距離美軍在敘利亞境內的坦夫基地（Al-Tanf base）僅約20公里，坦夫基地駐有少數美軍，在對抗伊斯蘭國方面扮演關鍵角色，同時也對美軍壓制伊朗在敘利亞東部的軍事集結發揮重要作用，Tower 22是駐敘利亞美軍的重要後勤據點。

由於距離坦夫基地相當近，Tower 22的任務之一可能包含協助坦夫基地，同時也可能對抗伊朗在該區域支持的武裝份子，並持續監控該區域IS餘黨的行動。

目前仍不清楚Tower 22基地存放哪些武器。

路透社指出，約旦軍隊是美國外國軍事資金最大的接收者之一，多達數百名美軍教官進駐約旦，同時也是少數幾個全年與美軍進行廣泛軍演的區域盟友。自2011年敘利亞衝突以來，美國已投入數億美元協助約旦建立名為「邊境安全計畫」（Border Security Programme）的監控系統，以阻擋來自伊拉克、敘利亞的武裝分子滲透。

美聯社指出，約3000名美軍駐紮約旦各地。

BREAKING:



US announces that 3 American soldiers were killed by a suicide drone striking the Tower 22 military outpost in Jordan last night.



Another 25 Americans wounded.



Tower 22 (Area 55) is located right next to the border with Syria and Iraq.



Major crisis happening pic.twitter.com/z0lladWID5 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 28, 2024

■「伊拉克伊斯蘭反抗運動」宣稱出手 伊朗否認涉案

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍駐約旦基地遇襲後不久，與伊朗有關的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）便宣稱稍早出動無人機攻擊約旦、敘利亞邊境的4座基地，其中3座基地位在敘利亞，伊拉克伊斯蘭反抗運動宣稱打擊的目標包含靠近Tower 22的「Al-Rukban」基地。

不過美國目前仍未證實誰是主謀，僅指控是伊朗支持的團體所為，指出仍在調查當中。

另據今日俄羅斯（Russia Today）報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）今（29）日否認參與攻擊行動。