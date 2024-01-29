美軍在約旦邊境的小型基地「Tower 22」28日遇襲，釀成3名美軍死亡、34人受傷，被外媒解讀為中東情勢「重大升級」。外界對僅駐紮350名美軍的「Tower 22」小型基地所知甚少，不過實際上這座基地位處相當重要的戰略位置，任務包含支持聯軍打擊IS餘黨。另外這起死亡攻擊後，與伊朗有關的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」宣稱打擊「Tower 22」鄰近一座基地，目前無法證實這個組織是否就是周日攻擊事件的主謀。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日證實，當天駐約旦東北方、靠近敘利亞邊境的一處美軍地點遇襲，釀成3名美軍罹難，後續美軍中央司令部（US Central Command）發布聲明證實，遇襲基地為位在約旦國防網絡Tower 22的後勤支援基地，該基地部署約350美國陸軍及空軍，進行多項重要支援職責，包含支援聯軍打擊伊斯蘭國（ISIS）。
美聯社指出，該基地駐紮美軍工程、航空、後勤及安全部隊，報導也引述匿名美國官員指出，3名喪命及多數受傷的美軍為陸軍士兵。
■Tower 22是小型軍事哨所 外界所知不多
據美聯社、路透社、《空軍與太空部隊》（Air & Space Forces Magazine）雜誌描述，Tower 22是一座小型軍事哨所，外界對這座哨所所知甚少，但它位在非常重要的戰略位置，位處約旦最東北邊，與敘利亞及伊拉克交界。
Tower 22距離美軍在敘利亞境內的坦夫基地（Al-Tanf base）僅約20公里，坦夫基地駐有少數美軍，在對抗伊斯蘭國方面扮演關鍵角色，同時也對美軍壓制伊朗在敘利亞東部的軍事集結發揮重要作用，Tower 22是駐敘利亞美軍的重要後勤據點。
由於距離坦夫基地相當近，Tower 22的任務之一可能包含協助坦夫基地，同時也可能對抗伊朗在該區域支持的武裝份子，並持續監控該區域IS餘黨的行動。
目前仍不清楚Tower 22基地存放哪些武器。
路透社指出，約旦軍隊是美國外國軍事資金最大的接收者之一，多達數百名美軍教官進駐約旦，同時也是少數幾個全年與美軍進行廣泛軍演的區域盟友。自2011年敘利亞衝突以來，美國已投入數億美元協助約旦建立名為「邊境安全計畫」（Border Security Programme）的監控系統，以阻擋來自伊拉克、敘利亞的武裝分子滲透。
美聯社指出，約3000名美軍駐紮約旦各地。
■「伊拉克伊斯蘭反抗運動」宣稱出手 伊朗否認涉案
另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍駐約旦基地遇襲後不久，與伊朗有關的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）便宣稱稍早出動無人機攻擊約旦、敘利亞邊境的4座基地，其中3座基地位在敘利亞，伊拉克伊斯蘭反抗運動宣稱打擊的目標包含靠近Tower 22的「Al-Rukban」基地。
不過美國目前仍未證實誰是主謀，僅指控是伊朗支持的團體所為，指出仍在調查當中。
另據今日俄羅斯（Russia Today）報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）今（29）日否認參與攻擊行動。
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