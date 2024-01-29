據中國駐美國大使館消息，當地時間1月28日，中國駐美國使館舉行紀念中美留學45週年暨2024年中美青年新春聯歡活動。

謝鋒大使在致辭中指出，有美國朋友擔心，目前美赴華留學的學生人數較少。他要告訴大家的是，中方從不追求留學生順差，更反對中美教育脫鈎，一直以實際行動促進人文交流。

謝鋒表示，為落實習近平主席在舊金山宣佈的「未來5年邀請5萬名美國青少年赴華交流學習」倡議，中方將設立「美國青年使者來華專項獎學金」 項目，通過校際交換、短期參訪、暑期學校、冬令營等豐富多樣形式，歡迎更多美青少年用自己的眼睛觀察中國、用自己的腳步丈量中國，做中美友好的新一代使者。

謝鋒說，習近平主席強調，中美關係希望在人民，未來在青年。今天中方對教育交流合作的態度和作為，將對中美關係的未來產生深遠影響。青年人最有熱情闖勁，最有想象力創造力。希望兩國青年把握機會、勇於探索、廣交朋友，既在中美教育合作中提高自我、成就自我，也為中美關係接續發展注入正能量、貢獻新動力。