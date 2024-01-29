男星史丹利與藝人Gigi （林如琦）本來都是不婚主義者，在黃小柔牽線下，發現彼此個性非常契合，交往1年後於2015年宣布結婚，多年來夫妻倆也會在社群放送互動日常。但近日Gigi 在臉書透露，有專業的老師稱史丹利2年後「會遇到不是很好的事」，更指出問題在她身上，使Gigi 當下淚崩。

Gigi 昨28日在臉書透露，他們在尾牙上遇到一位專業的老師，對方看了老公「史蛋」的手相，說兩年後他會遇到不是很好的事，後來老師知道他的另一半是Gigi ，也看了她的，讓老師吐「發現問題出在Gigi 身上...」，讓她認為「我們都不是迷信的人，但那個當下不知道為什麼，眼淚就是止不住的流…，我想到的是，如果我怎麼了，他該怎麼辦，然後，我好像該把沒有交待的事情都交待好。」

但她回家後心情沈澱後，竟發現老公已經睡著打呼了，她也認真想，「現在自己的人生是真的過的挺好的，若有什麼遺憾，就是有些想玩的還沒去、過往的原生家庭坎坷，其實過得算好。」她也自我安慰「如果真的怎麼了，那～就是面對吧！」

Gigi 小時候認為，活到60歲就差不多了，不過跟史蛋在一起後改變了她很多想法，有他在，有個志同道合的人可以一起開心過生活，可以一起走跳到80歲、90歲也很不錯啊！

最後，她仍感謝有這際遇，讓她思考了很多以前沒想過的，究竟會變得怎樣她其實也無法預測，只能祈求不要往她最不希望的方向前進就好。並標記是她「雞史日常、阿雞碎碎唸」。

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