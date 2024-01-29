農曆過年將至，不少人忙著大掃除，家事達人豆豆媽咪表示，小蘇打粉有4大功用，如研磨去除表面髒汙、清潔死角、除臭、烘焙等，但使用時要避開鋁製品，以免表面變黑、變暗；另外家中如果有榻榻米也要注意，接觸小蘇打粉後布料會發黃、加速老化。

據《健康2.0》報導，豆豆媽咪表示，小蘇打粉可研磨去除表面髒汙、清潔死角、除臭及烘焙食用等4大妙用，研磨去除表面髒汙來說，因小蘇打是顆粒細緻結晶構造的柔軟分子，因此只要混一點水，就能溫和去物體表面髒汙。

此外小蘇打粉也能加入白醋或檸檬酸等酸性物質，產生二氧化碳氣泡後，能深入不易清潔的物品死角；除臭方面，因小蘇打可以中和空氣中的異味，能有效除臭。

烘焙食用部分，豆豆媽咪說，小蘇打粉加熱或和酸性物質融合，會產生二氧化碳氣泡，使烘焙的成品更蓬鬆。但豆豆媽咪提醒，小蘇打粉不能用在來清潔鋁製品與榻榻米，因鋁製品用小蘇打清洗後，會使表面變黑、變暗；榻榻米接觸小蘇打粉後，會讓表面布料發黃，加速老化。