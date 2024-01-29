南韓團體Super Junior 27、28日連續兩天在高雄巨蛋舉辦見面會，整場演出帶來多達12首的歌曲表演；然而，在活動結束後，隊長利特打開直播與粉絲互動，但可見他已明顯有些醉意，甚至一度累到睡著，導致經紀人嚇得直衝房間叫他起床，更提醒他「快點關掉（直播）」笑翻眾人。

利特見面會結束後，與成員始源到鼎王續攤，因始源收到粉絲送的高粱酒，於是，便對著正在喝可樂的利特說：「哥！你不能就喝一杯嗎？」而利特也配合始源喝了4杯52度的高粱；但事後利特回到飯店直播時卻開始有些咬字不清，除不斷用英文表示「我醉了、我醉了」甚至還瘋狂用中文說謝謝、我愛你等，胡言亂語模樣全透過直播放送。

然而，下一秒利特更直接在鏡頭前睡著，嘴裡還碎念著「好冷」，經紀人見狀則立即衝到利特房間敲門把他叫醒，更催促他盡快關掉直播，利特當下答應要把直播關掉，並將鏡頭轉向經紀人拍對方，雙方互動相當逗趣；不過之後利特仍繼續直播，還跑到廁所卸妝，整個直播長達1個小時又25分鐘。

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