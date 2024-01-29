張翰、蔡亘晏、宋偉恩等演員日前出席開鏡儀式。（大愛電視台提供）

大愛醫療劇《生日快樂》日前舉行開鏡儀式。（大愛電視台提供）

大愛電視台繼現正播出中的《打怪任務》後，再推出醫療劇《生日快樂》，主演蔡亘晏（爆花）、張翰、宋偉恩、游君萍等演員日前出席開鏡儀式；演員之一的周宜霈（大牙）去年指控「黑人」陳建州多年前對她性騷擾挨告刑事妨害名譽，訴訟過程中她丟失工作機會，沒戲可拍，最後檢方調查認定大牙說的是事實、非捏造，對她做出不起訴處分，黑人也沒繼續聲請再議，大牙獲不起訴確定。這也是頻喊想拍戲的大牙在官司落幕後如願接拍的第一部戲，她感恩地說：「謝謝大愛電視，謝謝製作人吳姐，開心、愉快，有工作真好！」

蔡亘晏演出《生日快樂》的護理師陳美慧。（大愛電視台提供）

張翰飾演王英偉醫師。（大愛電視台提供）

宋偉恩飾演臨終病房志工石世明。（大愛電視台提供）

大愛電視戲劇轉型後推出的大愛劇《打怪任務》，劇情描述台北慈濟醫院的醫護人員對抗新冠肺炎疫情的真實故事，大愛電視在開拍前就跟臺灣最大片廠阿榮影業合作，在台中慈濟醫院打造了一間「專業醫療棚」，展現大愛電視拍攝一系列醫療劇的決心。而《生日快樂》講述的是花蓮慈濟醫院創建東台灣首座安寧療護「心蓮病房」裡的醫護人員，竭盡全力圓滿每一段破碎人生的真實故事，劇中百分之90的場景都在大愛電視的「醫療棚」拍攝。

女主角蔡亘晏說以前拍醫療劇要跟一般醫院借場景，宋偉恩還曾經為了配合醫院時間，臺北、臺南一天來回跑兩次，張翰也說臺灣要拍醫院的戲非常困難又麻煩，拍門診、急診等特殊空間都要另外再借，對劇組是大的消耗；《生日快樂》在專業醫療棚拍攝，蔡亘晏覺得空間設計很敞亮簡潔，讓演員覺得很舒服，張翰認為台中慈濟醫院的醫療棚可以依劇情需求隔成不同空間，相關資源非常豐富，在業界是非常棒的，「光是硬體跟所有的配置我覺得滿有水準」；宋偉恩說第一次進到醫療棚驚為天人，「我像劉姥姥！」，周宜霈也覺得甚至可以跟韓劇、美劇急診室媲美」，嫚萱、游君萍也全都豎起大姆指誇「超棒」。

蔡亘晏飾演護理師陳美慧，跟原型人物見面後發現她行動力很強，就像一個戰車，但她自己其實是順其自然，覺得什麼事情都是老天安排好的個性。《生日快樂》中生死的議題，蔡亘晏回憶小時候外公生病時，她買一顆很大的鹽燈給外公，還去學靈氣治療，外公的回應讓她知道「他有接受到孫女的關懷跟溫暖」，這種感覺在心中停留滿久的時光，讓她了解怎麼去照顧病人、家屬甚至是護理人員的心情，3個要齊頭並進。

張翰飾演王英偉醫師，帶領充滿熱情的年輕團隊，推動安寧臨終前照護，張翰跟王英偉見面後覺得最難的部份就是他有香港口音，「試了很多種發音去詮釋他的香港僑生的背景，要拿捏什麼地方要講廣東話的口音，剛好廣東腔的國語也會被其他醫護當成開玩笑的哏」。

張翰的外婆去年95歲高齡過世，最後的兩、三年在家裡自己照顧有看護幫忙，特別有感臨終前這段時間相對需要更有尊嚴的方式去滿足生活上的需求跟想要做的事，跟劇中他的一句台詞「安寧病房並不是生命的終點，而是另一段生命旅程的起點」相呼應。

宋偉恩飾演臨終病房志工石世明，他與本尊見面聊了兩、三個小時，兩人最大的差別在於宋偉恩是「情緒波動比較大」，所以他在片場就會盡力讓自己心情保持在比較穩定的狀態，不要讓塑造的角色質地跑掉。宋偉恩第一次接觸到安寧病房是8、9歲時「阿祖」癌症末期住進安寧病房，當時最淺層的認知是人生終點前會住進去的病房，拍了《生日快樂》，發現心蓮病房裡都是表層下不容易被看見的，而且就算家人有機會跟安寧病房有連結，都不太會去感受理解到很深刻情感上的東西，這也是拍戲後引起他最大反思的。