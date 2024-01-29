天后張惠妹（阿妹）於2022年展開「ASMR」世界巡迴演唱會，所到之處一票難求，28日杭州奧林匹克體育中心體育館第2場演出尾聲，天后為歌迷們驚喜送上新年大禮，就是ASMR巡演正式升級，龍年將走向戶外、舉辦體育場等級的超大型巡演，正式宣告「貳零貳肆 龍重登場」。

阿妹的經紀人陳鎮川也於社群公布好消息，對於新版本演唱會啟動時間、會否從台北大巨蛋起跑？他今（29日）表示：「接下來都會是大型的戶外版本，因為阿妹已經滿久沒有唱體育場，去年我們跑了9個城市、每個城市唱2場，她覺得還不如在戶外唱會比較過癮，所以我們今年會增加10幾場的場次，而且都在戶外，台北當然也有在規劃，但目前還沒有明確定案，正式改版的版本是5月開始唱。」在此之前還有倫敦場等地要完成演出。

阿妹昨晚演唱會結束後，特別舉辦小尾牙與團隊同歡，犒賞大家跟著她到處巡演辛苦1整年，還準備了價值100多萬的Apple 產品，包括耳機、電腦、iPhone及iPad等共60幾樣產品送給大家，陳鎮川說：「大家都抽得很開心，過一個好年，年後再戰。」