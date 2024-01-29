大陸官方部門持續釋放樓市相關利多消息，激勵市場。大陸《證券時報》報導，近期發布的一系列政策釋放較為強烈的積極信號，接下來金融支持房地產的力度以及各地政策的優化調整力度有望進一步加大。大陸專家看好未來在陸房貸利率與自備款仍有調降空間

報導稱，諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，支持大陸各地城市政府和住建部門，因城施策進一步優化首付比例（自備款）、貸款利率等個人住房貸款政策，將成為銀行進一步落地金融支持房地產政策的重要指導及助推劑。未來銀行住房貸款業務的規模將會擴大，借貸需求有望增加。

關榮雪認為，各地因城施策進一步優化個人住房貸款政策，有助於提振市場信心，改善供需關係，緩解部分城市及區域庫存壓力，促進房地產市場平穩健康發展。

中指研究院市場研究總監陳文靜也稱，當前部分城市首付比例和房貸利率仍處於較高水準，如核心一二線城市首套首付比例最低30％，北京、上海部分區域二套首付比例最低仍為50％，房貸利率仍在4％以上。未來這些城市首付比例和房貸利率仍有一定下調空間，若相關政策及時跟進調整，將有利於更好地促進居民購房需求釋放，助力房地產市場企穩恢復。

關榮雪表示，預計2024年政策端將延續寬鬆基調，大陸官方政策工具箱將從深度與廣度兩個面向上進一步挖掘。預計今年房貸利率和首付比例仍有下調的可能，各地將針對自身情況進行不同幅度的優化調整。

針對銀行如何做好房地產金融服務，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，銀行對房地產市場的支持主要有三個方面：一是加大力度引導銀行等金融機構「一視同仁」滿足不同所有制房企合理融資需求。

此外，王青稱，二是結構性貨幣政策定向發力。截至2023年年底，3500億元人民幣「保交樓」專項借款絕大部分都已經投放到項目，下一步可以考慮增加額度。三是要通過下調居民房貸利率下限等方式，繼續引導居民房貸利率下調。這是有效降低居民購房成本的關鍵一招。