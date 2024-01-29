113年度挖掘機操作專班課程期間將從3月26日起至5月1日，目前熱烈招生中。（桃園市勞動局提供／陳夢茹桃園傳真）

為協助待業勞工取得一技之長，並解決營造產業缺工情況，桃園市就業職訓服務處113年度與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心共同辦理「挖掘機操作專班」，提供30個免費參訓名額並加碼補助考照費用。

就服處長陳秋媚表示，桃園一直以來都是全台第一的工業科技大市，且持續致力於招商引資使更多企業在桃園設立公司及工廠，加上為配合航空城的開發，營造產業求才需求大增，因此希望藉由開設挖掘機課程提供專業的訓練機會，培養學員投入職場所需技能並解決營造產業缺工情況。

就服處表示，113年度挖掘機操作專班課程期間將從3月26日起至5月1日，課程內容包含有專業知識、操作安全、技術實作及機具檢修等，共計200小時的扎實訓練，本次訓練場地位於國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心（桃園區成功路三段78號），是全國唯一輔導退除役官兵職業訓練的專屬職訓機構。

就服處說，該訓練場館齊備、訓練職類多元，同時也是勞動部多項技術士檢定考照場地，受訓學員可於學習過程中透過專業教練的指導練習並直接原場地演練備考，讓訓後考照多一分準備，今年更加碼鼓勵學員於受訓後報名且參加勞動部重機械操作（挖掘機）技術士考試，將補助考取技術證相關費用。

訓練後更由就業中心提供一案到底的就業服務，協助尋找合適職缺，讓學員都能適性就業，歡迎待業中的朋友，只要年滿15歲以上，即日起至2月29日都可以持國民身分證至桃園、中壢就業中心或12區就服台報名參訓。