台中》20歲女不學好ATM狂領錢，眼尖警秒上前盤查

20歲顏姓女車手日前午後在台中北區進化北路上某金融機構ATM前提領大筆現金，剛好中市警二分局員警到此簽發現異常，上前盤問，眼尖的員警發現她正接受上手指示在提領贓款，搶在未提領完成即將顏女逮捕，訊後全案依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》移送偵辦。

中市警二分局永興派出所巡佐李文定、警員陳正昕26日14時40分擔服金融線巡邏勤務時，在北區進化北路上某金融機構ATM巡簽時，發現顏女在提款機前使用手機且不斷提領大筆現金，主動上前盤查，看顏女提領多張金融卡，員警問：這是誰的？她表示，「阿嬤的，阿嬤叫我來領錢的」，還說另一張「是阿公的」，這波操作詀員警直覺「長輩這麼缺錢並要同時領錢，根本鬼扯。」

經員警調查，顏嫌係受綽號「alanchen」之人指揮擔任車手，現場查扣金融卡4張、提領明細1張、手機1支、現金新台幣22萬7800元等犯罪證物；且經員警比對165反詐騙系統，發現顏嫌持有的金融卡，已有被害人於1月26日遭詐騙，並已向警察機關報案之紀錄，稱遭「假冒蝦皮客服」詐騙並匯款至帳戶內，讓顏嫌露出馬腳，警方也在訊後全案依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》移送偵辦。

中市警二分局分局長周俊銘呼籲民眾，目前網路詐騙手法是「千騙、萬騙，不離ATM！」請務必注意，各大購物網站，或是網路賣家不會主動要求購買者更改結帳方式或提供個人資料，更不會要求您去操作ATM，若接到類似電話，可直接撥打165反詐欺專線查證，如發現遭詐騙應立即向警察機關報案。