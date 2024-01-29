立院龍頭之爭周四登場！盧秀燕曝「這原因」先喊恭喜

立院龍頭之爭將在2月1日登場，藍、綠兩黨分別推出「韓江配」與「游昌配」角逐。台中市長盧秀燕29日受訪表示，相信立委們會投出心中最好的人選，不過看到這次兩組參選人馬的副院長都是台中的立委，因此先恭喜，未來對台中甚至中部的建設一定更有幫忙。

新科立委將在2月1日報到，並進行立法院正、副院長選舉。此次民進黨推出「游昌配」爭取連任，國民黨則推出「韓江配」應戰，立院龍頭爭奪戰備受關注。盧秀燕29日上午出席龍津國小托嬰中心開幕，接受媒體聯訪被問及「韓江配」有沒有信心勝選？ 她表示，推選正、副院長是立委職責，相信立委們會投出心目中最好的院長與副院長。

盧秀燕表示，這次看到媒體報導，參選立院正、副院長有兩組人馬，兩組人馬的副院長都是台中人、台中的委員，不論哪組人馬當選都是台中的，因此先恭喜。她並說，如果副院長都是台中人，未來對於台中市甚至整個中部地區的建設，或者為中部發聲，都會更有幫助。