第十七屆雲林順天盃全國少年籃球錦標賽將於30日開打，賽事進行至2月3日，分別在土庫國小及土庫國中隆重舉行。這次參賽隊伍為近十年來新高，共分為國小男生組、國小女生組，參賽隊伍涵蓋全台11縣市、共30校44支隊伍齊聚雲林縣土庫鎮，預計將帶給觀眾一場豐富精彩的籃球盛宴。

開幕典禮將於31日星期三上午10時於土庫國小活動中心舉行，開幕戰將由地主隊土庫國小迎戰新竹縣西門國小，為整個賽事揭開序幕。

土庫國小關勝周校長表示，雲林順天盃一直以來都是由雲林縣土庫國小舉辦的傳統籃球比賽盛事，是一個能夠與其他學校以球會友、互相交流的絕佳機會。在比賽籌備方面，在雲林縣長張麗善大力支持，不只補助賽事經費，也提供相關人力支援，土庫鎮公所、順天宮與地方人士也都熱心參與。

而土庫國小家長會及土庫國小運動團隊的協助更是不可或缺，在共同努力下，使比賽得以如期進行，同時也展現地方社群的凝聚力。因此，關勝周校長特別感謝雲林縣政府及當地地方人士對他們校方的大力支持，使得賽事能夠隆重舉行。

關勝周校長也提到，過去土庫國小在全國小學籃球聯賽獲得數次冠軍，因此推展小學基層籃球運動，培養優秀籃球人才，一直都是學校發展重點，期許未來能夠培養出更多優秀選手，讓土庫國小成為籃球搖籃。

另外，值得一提的是，去年剛退役的T1聯盟台鋼獵鷹籃球隊元年隊長龍弘元，目前擔任土庫國小專任籃球運動教練，對於能夠參與順天盃賽事感到非常興奮，也對於能夠在順天盃中扮演教練角色感到格外榮幸。

順天盃全國少年籃球錦標賽不僅是一場競技的對決，更是各地學子間交流的平台。希望這次盃賽能夠促進青少年運動的發展，培養更多優秀籃球人才。屆時，球場上的激烈角逐和場外的友誼互動將成為難以忘懷的回憶，期待觀眾踴躍參與，共同見證這場籃球盛宴的精彩時刻。