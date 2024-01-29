鄭姓正妹人妻懷胎9月時發現老公出軌，還送小三簡姓女子價值12萬元的寶格麗項鍊，鄭女為此挺著大肚子下跪挽回婚姻，卻換來老公拳腳相向，還得獨自扛起房貸、家庭開銷等重擔。鄭女心碎離婚後怒告小三求償30萬元，一審全數判准。簡女不服上訴還哭窮，法官發現她家境根本優渥，不但住豪宅開名車，還養專屬的馬，平時還會品酒、搭商務艙出國、住高級飯店，最後駁回簡女之訴定讞。

判決指出，擔任銀行理專的鄭女2017年5月和劉男結婚，2022年3月，鄭女第2胎懷胎9月即將臨盆，卻發現丈夫與因工作認識的辣妹簡女交往，甚至還送過一條價值12萬的寶格麗項鍊給她。當時丈夫要求離婚，鄭女為維持家庭完整，竟挺著九月肚忍辱下跪求丈夫不要離婚，丈夫虛應故事答應，鄭女事後也順利產子。

不料，鄭女生下老二後，還在坐月子期間，又發現丈夫和簡女持續出遊約會，丈夫甚至為了應付與簡女交往的龐大開銷，在她坐月子期間就拒絕支付子女扶養費、房貸等家庭生活費用。

某次，簡女趁劉男應酬喝醉，打開劉男電腦、登入Line帳號，竟發現簡女傳裸照給劉男，鄭女當場氣得把劉男挖起床大罵「我叫你跟簡女斷掉，你斷不掉嗎？」，兩人大吵之餘，劉男竟惱羞成怒、直接毆打鄭女，導致她顏面挫傷、四肢瘀傷，事後還趕緊刪除裸照。

鄭女事後找簡女談判，簡女大方坦承已與劉男交往3年，表示她故意讓劉男有壓力、就是要劉男離婚，同時還放出兩人錄音檔給鄭女聽。錄音中劉男向簡女抱怨「可以不要動不動一直問我離婚的事，我很內咎，Just leave me alone」，簡女回「因為我看起來你們就是沒有要離婚，然後你要跟我分手啊。從那天打完炮，你就整個人消失」。

當時鄭女氣得揚言要將簡女當小三之事告訴她母親，簡女竟哭著說「我已經知道錯了，我不想傷害到我的家人」、「我現在口頭承諾，絕對不會再介入妳跟他之間的婚姻，白紙黑字我也會寫」。

但鄭女事後發現，丈夫仍和簡女繼續交往，心死之餘只能離婚收場，對劉男提告求償60萬元，另對簡女提告求償30萬元。

簡女辯稱因為鄭女威脅要將此事告訴她母親，她才承認與人夫交往，但實際上兩人只是朋友，劉男送他禮物只是因為她在工作曾幫助過他，並未發生性行為。劉男送禮物給她，是因為她曾在工作上幫過劉男，劉男才回禮。一審依相關對話紀錄，認定簡女侵害鄭女配偶權情節重大，判簡女須賠償鄭女30萬元。

簡女不服上訴，坦承自己確實和劉男有婚外情，但強調自己絕對沒有和劉男發生性行為甚至傳送裸照，還說劉男離婚調解時已經賠償鄭女100萬元，不該再對她求償，她自己也因為該案，1年多無工作收入，根本無力賠償。

高雄地院法官審酌相關照片及對話紀錄，認定簡女、劉男至少發生過2次性行為，裸照部分也屬實。法官調查發現，鄭女和劉男協議離婚時並沒有取得一毛賠償金，只是單純免除劉男的賠償責任，小三仍有一半責任。審酌簡女住美術館豪宅、開賓士車、嗜好是騎馬及品酒，臉書上充滿搭飛機商務艙到日本旅遊、住高級飯店、名牌包及手錶各式照片，認為簡女賠償鄭女30萬元合理，駁回簡女之訴，全案定讞。